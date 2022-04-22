Музей насчитывал более 700 экспонатов, размещённых на 16 стендах.

Российские оккупанты вывезли во оккупированный Донецк уникальную коллекцию Ефима Харабета из мариупольского музея медальерного искусства. Об этом сегодня сообщает Мариупольский городской совет на своей странице в Телеграм-канале.

Музей насчитывал более 700 экспонатов, размещённых на 16 стендах. Все произведения были переданы в дар музею женой художника – народной артисткой Украины Светланой Отченашенко-Харабет.

Она погибла в блокадном Мариуполе в апреле 2022 года.

Напомним, Ефим Харабет (1929-2004) – украинский медальер, член союза художников РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР, почетный гражданин Мариуполя.

Медальерное искусство – это изготовление монет и медалей, гравировка штампов (матриц) для оттисков.

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