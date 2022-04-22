Российские оккупанты вывезли во оккупированный Донецк уникальную коллекцию Ефима Харабета из мариупольского музея медальерного искусства. Об этом сегодня сообщает Мариупольский городской совет на своей странице в Телеграм-канале.

Музей насчитывал более 700 экспонатов, размещённых на 16 стендах. Все произведения были переданы в дар музею женой художника – народной артисткой Украины Светланой Отченашенко-Харабет.

Она погибла в блокадном Мариуполе в апреле 2022 года.

Напомним, Ефим Харабет (1929-2004) – украинский медальер, член союза художников РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР, почетный гражданин Мариуполя.

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Медальерное искусство – это изготовление монет и медалей, гравировка штампов (матриц) для оттисков.

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