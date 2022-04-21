Министерство обороны США сообщило, что будет входить в новый пакет военной помощи Украине. Подробности раскрыл прессекретарь Пентагона Джон Кирби.
По его словам, новая военная помощь Украине выделяется в рамках объявленного президентом США Джо Байденом пакета на сумму 800 млн долларов. Она будет включать в себя:
- 155-мм гаубицы-72 штуки;
- 72 тактические машины для буксировки гаубиц;
- 144 тысячи снарядов к гаубицам;
- 121 тактический беспилотник Phoenix Ghost;
- полевое оборудование и запасные части.
Напомним также, Соединенные Штаты обнародовали новый пакет санкций против России, нацеленный на ключевой коммерческий банк рф и сеть из более 40 физических и юридических лиц во главе с подсанкционным российским олигархом Константином Малофеевым.
Также, санкции коснутся компаний, работающих в российской индустрии добычи виртуальной валюты, которая, как сообщается, третья по величине в мире.
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