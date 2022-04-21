Новая военная помощь Украине выделяется в рамках объявленного президентом США Джо Байденом пакета на сумму 800 млн долларов.

Министерство обороны США сообщило, что будет входить в новый пакет военной помощи Украине. Подробности раскрыл прессекретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, новая военная помощь Украине выделяется в рамках объявленного президентом США Джо Байденом пакета на сумму 800 млн долларов. Она будет включать в себя:

155-мм гаубицы-72 штуки;

72 тактические машины для буксировки гаубиц;

144 тысячи снарядов к гаубицам;

121 тактический беспилотник Phoenix Ghost;

полевое оборудование и запасные части.

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