ООН выделит Украине $50 млн. Это рекордная сумма для Организации. Деньги пойдут неправительственным организациям-партнерам ООН для предоставления помощи пострадавшим в результате войны украинцам. Об этом заявила координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани.
"Потребности настолько велики, что мы выделяем $50 млн из украинского Гуманитарного фонда в поддержку неправительственных организаций и агентства ООН для продолжения работы по сохранению жизней. Это самое большое выделение, которое наш фонд когда-либо делал", – сказала Лубрани.
По ее словам, выделенная сумма поможет оказать помощь 2 млн украинцев.
Напомним, ранее мы сообщали, что США предоставят Украине средства для уничтожения оккупантов. Новая военная помощь Украине выделяется в рамках объявленного президентом США Джо Байденом пакета на сумму 800 млн долларов.
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Ранее также стало известно, что Соединенные Штаты обнародовали новый пакет санкций против России, нацеленный на ключевой коммерческий банк рф и сеть из более 40 физических и юридических лиц во главе с подсанкционным российским олигархом Константином Малофеевым. Также, санкции коснутся компаний, работающих в российской индустрии добычи виртуальной валюты, которая, как сообщается, третья по величине в мире.
Напомним, "Ни один человек не придет": глава Херсонщины рассказал о "референдуме", который готовят оккупанты.
Как сообщала Politeka, Чистки продолжаются: еще один российский олигарх с женой и дочерью внезапно "покончили с собой".
Также Politeka писала, что "Россия точно не ограничится этим": в Минобороны Украины озвучили планы оккупантов до 9 мая.