Аист представляет новую жизнь, приход весны и является настоящим символом Украины. Эта птица прилетела на позиции украинских защитников в одном из населенных пунктов.
Об этом на своем канале в Telegram написал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"Знакомьтесь – рядовой аист! Весна сходит на землю с крыльев аиста, предвещая радость и счастье. А тут смелая птица сама пришла к нашим бойцам. Это принесет нам радостные вести в виде скорой победы!" – сказано в сообщении.
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Украинские защитники посчитали прилет аиста очень хорошим знаком, который предвещает скорейшую победу Украины в войне против российских захватчиков.
Напомним, оккупанты потеряли в боях в 3,5 раза больше техники, чем украинские защитники.
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