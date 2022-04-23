Предвещает скорейшую победу Украины в войне против российских захватчиков.

Аист представляет новую жизнь, приход весны и является настоящим символом Украины. Эта птица прилетела на позиции украинских защитников в одном из населенных пунктов.

Об этом на своем канале в Telegram написал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Знакомьтесь – рядовой аист! Весна сходит на землю с крыльев аиста, предвещая радость и счастье. А тут смелая птица сама пришла к нашим бойцам. Это принесет нам радостные вести в виде скорой победы!" – сказано в сообщении.

Украинские защитники посчитали прилет аиста очень хорошим знаком, который предвещает скорейшую победу Украины в войне против российских захватчиков.

Напомним, оккупанты потеряли в боях в 3,5 раза больше техники, чем украинские защитники.

Как сообщала Politeka, украинские амазонки защищают свою землю, пока русские жены ждут награбленное.

Также Politeka писала, украинский воин рассказал о своей зарплате и мечте.