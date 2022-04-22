Добровольцы территориальной обороны сейчас защищают Украину наравне с военнослужащими. Новые нормы льгот для них вступили в силу с 21 марта 2022 года.

Украинцы, которые принимали участие в защите страны в составах территориальных обороны, получат статус ветерана войны. Потому они смогут претендовать на специальные пенсии. Новые нормы льгот для них вступили в силу с 21 марта 2022 года. Об этом говорится в материале "Апостроф".

Так, участники территориальной обороны смогут:

мужчины – выходить на пенсию в 55 лет, если есть 25 лет стажа;

женщины – выходить на пенсию в 50 лет, если есть 20 лет стажа.

Также терроборонцев могут признать участниками боевых действий, а получившие ранения, контузии, увечья или тяжелые заболевания, связанные с выполнением боевых задач, могут получить статус лица с инвалидностью в результате войны.

Предусмотрены прибавки к пенсии:

25% минимальной пенсии для участников боевых действий;

от 30 до 60% минимальной пенсии – для тех, кто получил инвалидность.

Минимальная пенсия для участника боевых действий при этом не может быть ниже 210% от общей минимальной пенсии. А те, кто получили инвалидность, меньше 360-650% минимальной пенсии (зависимо от группы инвалидности).

Напомним, украинцам будут бесплатно раздавать продукты, кто сможет получить.

Как сообщала Politeka, украинцы получат пенсии раньше срока в шести областях.

Также Politeka писала, что украинские переселенцы получат материальную помощь.