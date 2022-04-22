Украинцы, которые принимали участие в защите страны в составах территориальных обороны, получат статус ветерана войны. Потому они смогут претендовать на специальные пенсии. Новые нормы льгот для них вступили в силу с 21 марта 2022 года. Об этом говорится в материале "Апостроф".
Так, участники территориальной обороны смогут:
- мужчины – выходить на пенсию в 55 лет, если есть 25 лет стажа;
- женщины – выходить на пенсию в 50 лет, если есть 20 лет стажа.
Также терроборонцев могут признать участниками боевых действий, а получившие ранения, контузии, увечья или тяжелые заболевания, связанные с выполнением боевых задач, могут получить статус лица с инвалидностью в результате войны.
Предусмотрены прибавки к пенсии:
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25% минимальной пенсии для участников боевых действий;
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от 30 до 60% минимальной пенсии – для тех, кто получил инвалидность.
Минимальная пенсия для участника боевых действий при этом не может быть ниже 210% от общей минимальной пенсии. А те, кто получили инвалидность, меньше 360-650% минимальной пенсии (зависимо от группы инвалидности).
Напомним, украинцам будут бесплатно раздавать продукты, кто сможет получить.
Как сообщала Politeka, украинцы получат пенсии раньше срока в шести областях.
Также Politeka писала, что украинские переселенцы получат материальную помощь.