Украина может стать членом НАТО в ближайшей перспективе, несмотря на угрозы Кремля.

По своей боеспособности Вооруженные Силы Украины являются четвертой армией среди стран НАТО после США, Великобритании и Турции. Такое заявление сделал глава всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, передает Обозреватель.

Украина может стать членом НАТО в ближайшей перспективе, несмотря на угрозы Кремля.

«Более чем убежден, что сегодня уже никто Путина не боится, даже с ржавой ядерной кнопкой. И в этом заслуга исключительно ВСУ. Они показали, что не существует никакой армии РФ. Есть сборище убийц и насильников», – подчеркнул Романюк.

По словам эксперта, ранее страны не хотели сильно вооружаться, так как надеялись на адекватность переговоров с рф.

Теперь, когда Запад осознал, чем является режим в россии и какие возможности имеет армия Украины, НАТО следует четко объяснить, какие у них критерии и кто им подходит.

«Украина сама стала эталоном, критерием для вступления в НАТО, поскольку уровень боеспособности ВСУ намного выше, чем половины стран НАТО вместе взятых» - отмечает эксперт.

Мы писали, первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко считает, что Украина должна полноценно стать членом Европейского Союза в 2024 году.

"Мы рассчитываем получить статус кандидата на вступление в ЕС уже летом этого года. Первая часть нашей заявки уже подана. Такими же стремительными темпами мы выполним все требования Украины как будущего члена ЕС. Это наш путь подлинной демократии и свободы", - считает Свириденко.

Напомним, Герой из Попасной отдал свою жизнь ради светлого будущего Украины: "Это был человек чести и дела".

Как сообщала Politeka, Оккупанты избавились от "знаменитостей "ДНР", отправив на войну: "Россия отплатила".

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