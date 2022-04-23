Полномасштабное вторжение России в Украину началось в 3:40 на участке Меловое в Луганской области, а уже около 5 утра наступление было повсюду.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Вторжение началось в 3:40 в Луганской области на участке Меловое, но мы думали, что там они заходят как раз по территории Донецкой и Луганской областей. Мы считали, что их цель после признания "республик" забрать их в пределах областей" – пояснил Данилов.

Но, уже через час двадцать наступление, по словам Данилова, началось везде.

"Я сразу поехал к президенту, там уже был Денис Монастырский, я приехал вторым. Владимир Александрович был в белой рубашке, и мне это так, знаете ли... запомнилось...",- рассказал Данилов.

По его словам Зеленский произнес: "Ну что? Будем бороться!".

Потом было уже созвано срочное заседание СНБО - все проекты решений были заготовлены.

Напомним, ранее Данилов признался, что Украина не ожидала, что россияне будут использовать территорию Беларуси.

"Мы были сознательны того, что будет происходить на территории нашей страны. Более того, дата нападения была не 24 февраля, а 22-го. Они 22 февраля должны были напасть на нашу страну в том формате, который есть сейчас", - говорил он, признаваясь, что единственное чего не ожидали - это то, что будет задействована территория Беларуси.

Добавим, что Алексей Данилов также рассказал, кого Кремль готовился поставить у власти в Украине.

Кроме того Politeka.net писала, что у Зеленского отреагировали на планы Кремля во "второй фазе" войны.