Вторая армия мира, как про себя любит говорить военное командование рф, понемногу заканчивается, а наши бойцы продолжают ей в этом помогать.
Видео удачной операции появилось на странице ВСУ в Телеграмм.
Так, 93-я бригада «Холодный Яр» одним точным ударом уничтожила несколько танков оккупационных войск РФ, которые пытались совершить прорыв на одном из самом важном направлении - Изюмском в Харьковской области.
«93 ОМБр «Холодный Яр» минуснула три танка рашистов под Изюмом», - говорится в подписи к видео.
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На кадрах видно, как сняряд попадает во вражеские танки, происходит взрыв, после которого идет над техникой оккупантов дым. Так, ВСУ превратили очередную единицу российской бронетехники в металлолом.
Напомним, оккупанты потеряли в боях в 3,5 раза больше техники, чем украинские защитники.
Как сообщала Politeka, украинские амазонки защищают свою землю, пока русские жены ждут награбленное.
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