Вторая армия мира, как про себя любит говорить военное командование рф, понемногу заканчивается, а наши бойцы продолжают ей в этом помогать.

Видео удачной операции появилось на странице ВСУ в Телеграмм.

Так, 93-я бригада «Холодный Яр» одним точным ударом уничтожила несколько танков оккупационных войск РФ, которые пытались совершить прорыв на одном из самом важном направлении - Изюмском в Харьковской области.

«93 ОМБр «Холодный Яр» минуснула три танка рашистов под Изюмом», - говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, как сняряд попадает во вражеские танки, происходит взрыв, после которого идет над техникой оккупантов дым. Так, ВСУ превратили очередную единицу российской бронетехники в металлолом.

Напомним, оккупанты потеряли в боях в 3,5 раза больше техники, чем украинские защитники.

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