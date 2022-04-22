Украинские защитники на южном оборонном рубеже Украины ликвидировали 51 оккупанта и 14 единиц вражеской техники. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
По данным оперативного командования, захватчики остались без очередного танка Т-72 и лишились еще одной реактивной системы залпового огня.
Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ в течение вчерашнего дня поразили 15 целей противника.
"Противник продолжает выискивать способы продвинуться к западу от занятых оборонительных рубежей. Нашими подразделениями отражены две атаки противника при попытке продвинуться к админгранице с Николаевской областью. В ходе боев противник понес потери и отступил", – говорится в сообщении.
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Общие потери врага составили14 единиц вражеской техники и 51 русский захватчик.
Мы также писали, российские военные совершили очередной акт ядерного терроризма. На этот раз оккупанты угрожали ракетным ударом по Южноукраинской атомной электростанции.
"Угроза попадания в ядерный реактор с возможными последствиями – ядерной катастрофой – была высокой. Это очередной акт ядерного терроризма россии, угрожающий безопасности всего мира!", – сказано в сообщении.
Напомним, в Энергодаре оккупанты предлагают пенсионерам "подачку".
Как сообщала Politeka, российские оккупанты начали подготовку очередной провокации: фейк планируют снимать в Энергодаре.
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