Подразделения Национальной гвардии Украины "ювелирно" уничтожили вражескую бронетехнику в Рубежном. Оккупанты использовали в качестве прикрытия дома мирных жителей, однако это их не спасло.
Видео уничтожения оккупантов показали в Facebook Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.
"Вражеские войска лишили людей спокойной жизни и жилья, чтобы потом использовать их стены как прикрытие. Но это не мешает украинским воинам превращать машины убийств в металлолом. Слава героям Украины, которые ведут бои за Рубежное!" – говорится в подписи к видео Нацгвардии.
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На кадрах видно, что вражеская техника, стоявшая во дворе жилого дома, в одночасье взорвалась и загорелась.
Напомним, оккупанты потеряли в боях в 3,5 раза больше техники, чем украинские защитники.
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