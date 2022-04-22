Украина должна делать ставку на экспорт переработанной продукции в отраслях продовольствия и металлургии.

Украинской экономике для восстановления после войны необходимы большие объемы средств. Их можно привлечь с помощью обновленного "Плана Маршалла", который применяли США для восстановления Европы после Второй мировой войны.

Об этом первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко сообщила в колонке для "Украинской правды".

Предложенный Украиной "План Маршалла 2.0" предусматривает, что правительства-партнеры будут выдавать своим компаниям государственные гарантии для привлечения средств для инвестиций в Украину. Они покроют риск и позволят инвестировать в реализацию крупных промышленных проектов в Украине.

Кроме того, Украина должна получить полный доступ к рынкам стран G7 и Евросоюза. Эти государства должны отменить все квоты и импортные пошлины, и таким образом, украинские производители смогут свободно экспортировать свою продукцию на рынки, охватывающие 54% мировой экономики.

По ее мнению, Украина должна делать ставку на экспорт переработанной продукции в отраслях продовольствия и металлургии. Сейчас Украина экспортирует в основном сырье, которое стоит дешевле.

Планируется стимулировать процесс переработки сырьевой продукции, что позволит экономике зарабатывать при экспорте в разы больше за меньший тоннаж товаров.

Напомним, украинцам будут бесплатно раздавать продукты, кто сможет получить.

Как сообщала Politeka, украинцы получат пенсии раньше срока в шести областях.

Также Politeka писала, что украинские переселенцы получат материальную помощь.