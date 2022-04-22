Как пишет Politeka.net, украинцы уже 58-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить врага, но и полностью освободить север Украины. Когда оккупанты бежали из Киевской области, то оставили много своих на произвол судьбы. СБУ опубликовали разговор с матерью одного из таких российских солдат.
"Например, этого контрактника, попавшего в плен при отступлении захватчиков из-под Киева, командир просто оставил на поле боя вместе с раненым. Вояк жалуется: «Сказали, что заберут, но так и не забрали. Пацанов столько понаоставляли раненых, мертвых…».
Просит мать, чтобы та шла к командованию и добивалась его обмена. Но женщина жалуется, что замполит знает, что ее сын вместе с 3-4 другими контрактниками в плену, но информацию об этом «наверх» не подает", - было отмечено в публикации.
"В министерстве обороны в списках тебя нет", - отметила женщина в разговоре с сыном.
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