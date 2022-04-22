Как пишет Politeka.net, украинцы уже 58-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Весь мир помогает Украине, включая США. Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд рассказала, что сейчас получает Украина, передает "Украинская правда".

"Системы РСЗО мы уже поставляем", - отметила Нуланд.

Также чиновник из Белого дома рассказала не только о РСЗО, но и поставках деталей для украинских самолетов:

"Итак, чтобы быть абсолютно четкой, перечислю: РСЗО уже поставляются; есть союзники, которые работают над самолетами, а кроме этого есть огромное количество запчастей для военных самолетов, которые уже меняют ситуацию".

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