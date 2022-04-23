В оккупированном Мелитополе и Бердянске местные коллаборанты провели митинги по случаю дня рождения Владимира Ленина. Об этом сообщила Запорожская областная государственная администрация.

Также отмечают, что российские пропагандисты распространяют фейки о том, что якобы жители Запорожской области хотят войти в состав рф. Однако на самом деле украинцы активно противостоят всей пропаганде и пытаются показать – им «русский мир» вообще не нужен.

"Зато в Мелитополе горожане на лобовое стекло машин оккупантов крепят листовки "русский оккупант - знай! Мелитополь - это Украина. Каждый жилец - это партизан. Жди!""- сказано в сообщении

Городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что мелитопольские партизаны уже ликвидировали более 100 оккупантов.

Мы писали, ВСУ проводят успешные контратаки и за последние сутки войска россии не смогли существенно проснуться вглубь территории.

Также за два месяца войны российским войскам не удалось установить контроль над воздушным пространством ни в одной из областей.

"Российские военно-воздушные и морские силы не установили контроль ни в одной из областей из-за эффективности украинской воздушной и морской обороны, что снижает их способность добиться заметного прогресса», - говорится в отчете.

Напомним, Контроль над Донбассом лишь начало: в рф официально назвали цели "второй фазы" сражений в Украине.

Как сообщала Politeka, Украина может стать полноценным членом Евросоюза уже в 2024 году: что для этого нужно.

Также Politeka писала, что Герой из Попасной отдал свою жизнь ради светлого будущего Украины: "Это был человек чести и дела".