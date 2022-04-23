Британская военная разведка комментирует заявление российского министра обороны Сергея Шойгу о том, что "внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства".
Главные тезисы:
Эти слова Шойгу – неявное признание, что российское продвижение происходит не так, как рассчитывали.
Это может указывать на осознание того, что война идет не по плану, однако на адаптацию "тактики, техник и процедур", а затем на внедрение их в оперативную практику уйдет время.
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Особенно это касается маневренной сухопутной войны. А пока "новые способы" не внедрили, российская армия будет полагаться на старые – и прежде всего на артиллерию.
Как следствие, вероятно, что российские войска не смогут быстро сломить украинскую оборону.
Напомним, Россия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной".
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