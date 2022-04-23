Британская военная разведка комментирует заявление российского министра обороны Сергея Шойгу о том, что "внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства".

Главные тезисы:

Эти слова Шойгу – неявное признание, что российское продвижение происходит не так, как рассчитывали.

Это может указывать на осознание того, что война идет не по плану, однако на адаптацию "тактики, техник и процедур", а затем на внедрение их в оперативную практику уйдет время.

Особенно это касается маневренной сухопутной войны. А пока "новые способы" не внедрили, российская армия будет полагаться на старые – и прежде всего на артиллерию.

Как следствие, вероятно, что российские войска не смогут быстро сломить украинскую оборону.

Напомним, Россия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной".

Как сообщала Politeka, Украинские защитники освободили населенные пункты под Харьковом: войска оккупантов выбиты.

Также Politeka писала, что Украинка на скорости протаранила церковь, фото: "заехала на машине внутрь".