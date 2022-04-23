Оккупанты чувствуют себя в опасности даже в оккупированных населенных пунктах.

Оккупанты в шоке от сопротивления, которое им оказывают украинские защитники. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора, который приставили СБУ на своей странице в Телеграм.

Они боятся наших воинов и чувствуют себя в опасности даже в населенных пунктах, которые им удалось временно оккупировать.

«Устали мы здесь! У нас снайпер сидит… ну его нафиг, пид*ас е*нутый! Четыре человека снял сегодня», - рассказывает российский захватчик своему сослуживцу, который также вторгся на наши земли.

Оккупант пожаловался, что командование отправляет его и других вперед, а самому ему страшно даже быть в «тылу».

«Они…. 8 лет учились воевать. Я видел их, они готовы умереть здесь», - заключает второй оккупант.

Мы писали, одна из представительниц Госдепартамента США Виктория Нуланд пообещала, что Украине не останется наедине в случае ядерной угрозы со стороны рф.

"Возможно все, и нам нужно быть готовыми к использованию россией разных типов оружия с катастрофическими последствиями. Сейчас мы – и не только США, но и другие представители трансатлантического сообщества – очень настойчиво доносим до путина сигнал о том, что этот шаг будет катастрофой не только для Украины и мира, но также это будет абсолютно катастрофические последствия для самого путина и для россии", - заявила Нуланд.

Напомним, В Пентагоне ищут новые пути, чтобы ускорить производство вооружения для Украины: что известно.

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