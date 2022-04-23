За время участия в боевых действиях «МВД ДНР» понесло большие потери.

В так называемой «ДНР» практически не осталось «народных милиционеров», большинство погибло в боях под Мариуполем. Об этом появились данные в Главном управлении разведки, они были представлены в Телеграм.

Отсутствие «правоохранителей» привело к ухудшению ситуации с поддержкой «общественного правопорядка» и значительно усложнило дальнейшую принудительную мобилизацию. Как известно, граждан даже не призывного возраста забирают из их собственных домов и посреди улицы ради мобилизации и отправляют на войну.

Установлено, что за время участия в боевых действиях «МВД ДНР» понесло большие потери:

Мариупольское направление: до 1000 чел. безвозвратные потери в т.ч. 26 курсантов; более 2800 чел. санитарные потери;

Остальные направления: около 500 чел. безвозвратные потери; около 2100 чел. санитарные потери.

Мы писали, военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио НВ рассказал о том, какую роль играет крымский мост в наступлении россии, и почему так важно его уничтожить.

Отметим, что ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Украина может при первой возможности ударить по крымскому мосту. На это Попович заметил, что это "нужно было сделать еще вчера".

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