Главнокомандующий ВСУ призвал воздержаться от публичных оценок боевых действий, чтобы невольно не стать инструментом в руках врага. Об этом он написал в своем Facebook.
Валерий Залужный обратил внимание, что в социальных сетях периодически появляется информация, используемая врагом для нанесения потерь Вооруженным силам Украины.
"Я в очередной раз призываю всех, особенно блогеров с большими аудиториями, воздержаться от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров. Только военное руководство владеет всей полнотой информации и использует ее для отражения агрессии. Залогом успешного уничтожения противника есть нераспространение этой информации.
Верьте Вооруженным силам Украины. Мы делаем свою работу. У нас мощный, коварный и безжалостный враг, использующий во что бы то ни стало для нанесения нам потерь. Не становитесь инструментом в его руках!", - написал главнокомандующий ВСУ.
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