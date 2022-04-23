Как пишет Politeka.net, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 23 апреля, организовал интервью для украинских и западных СМИ. Во время общения с журналистами украинский лидер рассказал, что будет с временно оккупированными территориями, которые сейчас могут занять враги.
"Все что россияне прорвут и не дай бог оккупируют – мы вернем. Это будет вопрос не 10-20 лет или не 8-летней войны с 2014 года, а вопрос того, будет ли у нас оружие. Как только она будет и ее будет достаточно, поверьте мне – мы будем возвращать ту или иную территорию, которая временно оккупирована", - отметил Зеленский.
Стоит отметить, что после провала российская армия собрала силы для второй атаки, но уже на Донбассе. Само Минобороны России отметило, что хочет прорубить сухопутный коридор до Крыма, а также дойти до Приднестровья на юге Украины.
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