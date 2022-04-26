Украинские защитники устроили захватчикам "сплошной ад" на Херсонщине. Об этом свидетельствует переписка российского захватчика, которому удалось уцелеть под Чернобаевкой и который сейчас стоит в Белозерке Херсонской области. Об этом сообщает СБУ.
Российский солдат признался своему другу, что ВСУ пачками уничтожает оккупантов.
"Тут полный пиз*ец. Наших тупо пачками убивают, я столько трупов не видел никогда. Мы отошли из Чернобаевки, там сущий ад! Там столько наших погибло, что ты себе и представить не можешь. Мы здесь такой пиз*ы получили, что передать невозможно..." – пишет он своему знакомому, который находится в рф.
Последний, кстати, настолько "промыт" российской пропагандой, что не может в это поверить! Он уже ждет "захваченный" к 9 мая Киев, потому что так сказали "в телевизоре по новостям".
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"Какой, на*уй, Киев? Какой домой? Тут хоть бы выжить еще. Я когда увидел, как разорвало моего друга, я около получаса рвал. Мне еще никогда не было так плохо", - объясняет оккупант.
Он осознает, что глубокие окопы, которые они начали рыть, чтобы хоть немного увеличить шансы на выживание, могут стать братской могилой. Поэтому напоследок просит друга присмотреть за своим сыном и женой.
Напомним, оккупанты потеряли в боях в 3,5 раза больше техники, чем украинские защитники.
Как сообщала Politeka, украинские амазонки защищают свою землю, пока русские жены ждут награбленное.
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