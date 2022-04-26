Глубокие окопы, которые оккупанты начали рыть, чтобы хоть немного увеличить шансы на выживание, могут стать братской могилой.

Украинские защитники устроили захватчикам "сплошной ад" на Херсонщине. Об этом свидетельствует переписка российского захватчика, которому удалось уцелеть под Чернобаевкой и который сейчас стоит в Белозерке Херсонской области. Об этом сообщает СБУ.

Российский солдат признался своему другу, что ВСУ пачками уничтожает оккупантов.

"Тут полный пиз*ец. Наших тупо пачками убивают, я столько трупов не видел никогда. Мы отошли из Чернобаевки, там сущий ад! Там столько наших погибло, что ты себе и представить не можешь. Мы здесь такой пиз*ы получили, что передать невозможно..." – пишет он своему знакомому, который находится в рф.

Последний, кстати, настолько "промыт" российской пропагандой, что не может в это поверить! Он уже ждет "захваченный" к 9 мая Киев, потому что так сказали "в телевизоре по новостям".

"Какой, на*уй, Киев? Какой домой? Тут хоть бы выжить еще. Я когда увидел, как разорвало моего друга, я около получаса рвал. Мне еще никогда не было так плохо", - объясняет оккупант.

Он осознает, что глубокие окопы, которые они начали рыть, чтобы хоть немного увеличить шансы на выживание, могут стать братской могилой. Поэтому напоследок просит друга присмотреть за своим сыном и женой.

Напомним, оккупанты потеряли в боях в 3,5 раза больше техники, чем украинские защитники.

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