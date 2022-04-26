«Скоро советских времен начнут танки таскать»: очевидцы засняли колонну техники с символом «О»

Соответствующие кадры были опубликованы на YouTube «Еспресо TV» . На танках замечены символы «О».

«Сколько будет эта нечисть ползти на нашу землю, вам всем не будет пощады...», «Там танки 60 годов едут, о чем тут говорить, это последняя техника что у них осталась, нашим ЗСУ всей этой техники на 1 день уничтожения», «Удобрение едет на дамбасс!», «Пускай стягивают, Джавы и Байрактары их ждут и еще очень много закордонных прикольных девайсов», «Скоро советских времён начнут танки таскать», - обсуждают кадры пользователи Сети.

Добавим, что ранее в украинской разведке сообщили, что армия россии уже готовится применять устаревшую советскую военную технику.

«Решительное сопротивление и стойкость украинской армии помешали российским планам в короткие сроки достичь цели и создали необходимость постоянного пополнения личным составом и военной техникой российской группировки в связи с большими потерями", – сообщали в разведке, добавляя, что для восстановления своих боевых возможностей ВС России все чаще прибегают к использованию техники советского производства, которая долгое время (с 1970-х годов) находилась на базах хранения.

«Значительное внимание уделяется увеличению возможностей артиллерийских и ракетных подразделений для совершения непрерывных обстрелов украинских городов", – подчеркивали в разведке.

Напомним, враг готовится к наступлению в сторону Запорожья, стягивая много техники и личного состава.

Также сообщалось, что украинские защитники Мариуполя истощили врага.

Кроме того Politeka.net писала, что бойцы ВСУ освободили сразу пять населенных пунктов на Николаевщине.