Работает специальный корабль: выяснилось, что оккупанты хотят спасти с затонувшей "Москвы"

Согласно данным издания Bild, 187-метровую «Москву» вряд ли удастся поднять целиком, однако будут предприняты попытки спасти противокорабельные и зенитные ракеты, которыми был оснащен корабль, а также секретные документы и военное оборудование.

Отмечается, что спасательное судно «Коммуна» было спущено на воду еще в 1912 году и считается одним из старейших действующих боевых кораблей в вооружении российского ВМФ.

Добавим, ранее в Сети появилась первая эхолокационная съемка затонувшего флагмана ЧФ РФ крейсера "Москва".

При этом на одном из фото видны обломки вертолета Ми-26, лежащего на дне моря недалеко от крейсера. О его крушении в минобороны рф ничего не сообщали.

Кроме того один из уцелевших матросов крейсера "Москва" рассказал своей матери, что корабль двигался в Одессу для участия в операции по высадке десантников, которые должны были захватывать город.

Имя женщины, с которой удалось поговорить журналистам «Радио Свобода», не указывается из соображений безопасности.

Напомним, бойцы ВСУ сбили еще один российский самолет - появилось фото.

Кроме того Politeka.net сообщала, что рф готовит новый удар по защитникам Мариуполя.

Также Politeka.net писала, что Алексей Арестович раскрыл, что в центре Киева по-прежнему находят заминированные машины и растяжки.