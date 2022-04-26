СБУ прокомментировала возможное покушение на пропагандиста Соловьева, о котором говорит ФСБ.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 61-е сутки защищают свою землю от вражеских оккупационных войск из орды. Несмотря на неудачи в Украине Путин пытается поддерживать боевой дух орков при помощи пропагандистов, включая скандального Владимира Соловьева. А сегодня, 25 апреля, ФБС и заявило, что на "честного" и "независимого журналиста" планировалось покушение. СБУ решило прокомментировать воспаленные фантазии орков, опубликовав свое заявление в официальном тг-канале.

"В этой связи хотим сообщить следующее:

1. СБ Украины системно работает над усилением безопасности нашего государства и не намерена всерьез комментировать новые фантазии российских спецслужб, которые просто придумывают очередные достижения для российской аудитории.

2. В.Соловьев является не общественным деятелем, а обычным пропагандистом – российским аналогом Геббельса – который обязательно будет отвечать за свои преступления в международных судах после победы Украины.

3. У СБУ нет никаких планов по убийству В.Соловьева. В то же время, учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует это лицо, оно может самостоятельно захлебнуться в «продуктах» собственной низкопробной пропагандистской деятельности", - сообщили в СБУ.

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