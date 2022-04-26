По словам спикера, некоторые народные избранники сбежали из страны еще за несколько дней до вторжения россии.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что около 10 народных депутатов сбежали из Украины еще до начала полномасштабного вторжение россии. Большинство из них входят в фракцию "Оппозиционная платформа – За жизнь". Об этом глава Верховной Рады заявил в интервью "РБК-Украина".

По словам Стефанчука, также есть депутаты, которые находятся в официальных командировках за границей. В частности, такие депутаты представляют нашу страну в различных парламентских ассамблеях, таких как НАТО и Совет Европы.

"А есть депутаты, которые еще за несколько дней до войны покинули территорию Украины, и по тем или иным причинам не возвращаются. Таких депутатов примерно десять. Преимущественно все они из одной политической силы, деятельность ее фракции недавно была приостановлена в Верховной Раду – имею ввиду "Оппозиционную платформу – За жизнь", - отметил глава ВРУ.

Тем временем в телеграмм-каналах гуляет список народных избранников, которые вероятно уехали из Украины. Как и указал Стефанчук, большинство из них представители ОПЗЖ.

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