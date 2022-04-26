Глав общин из Запорожской области, а также летчика удалось освободить из плена, о чем сообщили Виталий Кличко и ГУР Минобороны Украины.

Как пишет Politeka.net, уже 62-е сутки украинцы защищаются от российских оккупационных войск. И все это время орки не стесняются брать в плен не только военных, но и гражданских. А сегодня стало известно, что двох глав общин и еще одного летчика удалось освободить. О главах общин сообщил глава Киева Виталий Кличко.

"Глав двух общин Запорожской области - Новоуспеновской и Кирилловской - Ивана Сеника и Ивана Малеева, освободили из плена", - было написано в публикации.

А ГУР Минобороны Украины сообщило об освобождении украинского летчика Романа Василюка.

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