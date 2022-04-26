Оккупант похвастался украденным вещами перед мамой и рассказал, как нужно грамотно мародерить.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 61-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Как стало известно за это время, орки воевать не умеют, зато с радостью идут на военные преступления - мародерят, убивают и издеваются над женщинами и детьми. А сегодня, 25 апреля, СБУ перехватила разговор, в котором орк хвастался своей маме умением мародерить.

"Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры российских кафиров, которые есть в распоряжении СБУ.

«Мы когда в деревне стояли, мы с пацанами, нах*й, дом вскрыли. И знаешь, че я оттуда вынес? Компьютер, нах*й… Компьютер, стоимостью примерно тысяч 150. Я его домой привезу», - радуется захватчик.

На ремарку своей матери, что у него могут отобрать награбленное, спокойно отвечает: «Да не отнимут. Мы, это знаем, куда заныкать. Мы все хорошо делаем».

Знаете, какие эмоции это вызвало у женщины? Удивление и восхищение сынишкой!", - написано было в публикации.

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