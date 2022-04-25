Как пишет Politeka.net, украинцы уже 62-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. С самого начала Украине начали помогать множество стран, включая друзей из Великобритании. И сегодня, 25 апреля, стало известно, что Украине передадут БМП Stormer, который может запускать сразу 8 ракет ПЗРК Starstreak, передает "Европейская правда" со ссылкой на Министра обороны Бена Воллеса.
Глава британского Минобороны отметил, что машины улучшать противовоздушную оборону Украину и днем, и ночью.
Стоит отметить, что ПЗРК Starstreak - британский комплекс предназначенный для уничтожения воздушных целей. Их британцы передают Украине уже на протяжении трех недель.
Напомним, ВСУ жестко встретили врага, подробности от Генштаба
Арестович рассказал, когда Украина будет иметь явное преимущество над рашистами: "Не смогут наступать"
РФ не сможет захватить весь Донбасс: в Британии заявили, что украинцы имеют все шансы на победу
У рф нет второго эшелона: сколько может продлиться наступление на Донбасс, названы сроки
Пострадают 10 тысяч мирных: оккупанты планируют взрыв дамбы водохранилища на Донбассе
В британской разведке предупредили о ближайших планах рф: что будет с Херсоном
А еще Politeka сообщала, что оккупанты обсудили наступление на Донбасс
Также Politeka писала, что ВСУ ярко уничтожили БМП орков с личным составом, кадры