Британцы передали Украине БМП Stormer, которые имеют пусковые установки для ПЗРК Starstreak, при помощи которых можно сбивать воздушные цели противника.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 62-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. С самого начала Украине начали помогать множество стран, включая друзей из Великобритании. И сегодня, 25 апреля, стало известно, что Украине передадут БМП Stormer, который может запускать сразу 8 ракет ПЗРК Starstreak, передает "Европейская правда" со ссылкой на Министра обороны Бена Воллеса.

Глава британского Минобороны отметил, что машины улучшать противовоздушную оборону Украину и днем, и ночью.

Стоит отметить, что ПЗРК Starstreak - британский комплекс предназначенный для уничтожения воздушных целей. Их британцы передают Украине уже на протяжении трех недель.

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