Силы специальных операций дают отпор врагу. Уничтожают оккупантов они в частности с применением ПТРК Фагот. Соответствующие кадры появились в сети.

«Украинские ССО на багги с помощью ПТРК Фагот поджаривают орков», - говорится в сообщении.

ПТРК Фагот это советский переносной противотанковый ракетный комплекс с полуавтоматическим командным наведением по проводам. Предназначен он для поражения визуально наблюдаемых объектов.

Такие ПТРК не обнаруживают цель самостоятельно, поэтому оператору приходится направлять его на цель по специальным оптическим прицелом.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 25 апреля 2022 года потери оккупантов ориентировочно составили личного состава – около 21900 человек, танков – 884 ед., боевых бронированных машин - 2258 ед., артиллерийских систем-411 ед., РСЗО - 149 ед., средства ПВО-69 ед., самолетов - 181 ед., вертолетов – 154 ед., автомобильной техники – 1566 ед. корабли / катера – 8 ед., цистерн с ГСМ-76 ед., БПЛА оперативно-тактического уровня-201 ед. специальная техника – 28 ед., пусковые установки ОТРК / ТРК - 4 ед.

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