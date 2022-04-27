На территории России участились пожары на больших и военных объектах. Не исключено, что причина этому – несогласие некоторых россиян с войной, которую их страна развязала в Украине.

Такое мнение в эфире Фейгин Live высказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

«В России неизвестно что происходит. В Уссурийске военная база горит, военкоматы горят, военные ВУЗы горят, какие-то склады, дома губернаторов. У меня ощущение, что в России началась партизанская война. Особенно это касается военкоматов — народ не хочет туда (в Украину – ред.) и препятствует», — заявил Арестович.

Напомним, с начала широкомасштабного вторжения в Украину в нескольких регионах рф начали гореть военкоматы. СМИ сообщают о как минимум пяти подобных случаях. Задержанные сообщают, что таким образом пытаются сорвать призывную кампанию.

Так, военкоматы загорелись в Воронеже, Свердловской и Ивановской областях. Во всех случаях местные жители бросали в окна учреждений бутылки с зажигательной смесью.

1 апреля стало известно о масштабном пожаре на нефтебазе в Белгороде, а 25 апреля подобная участь настигла нефтебазу в Брянске.

Вскоре появилась информация о пожаре на авиабазе оккупантов в Уссурийске.

Россия. Уссурийск.Территория авиабазы. Пожар на аэродроме pic.twitter.com/veRP3AHvOq — Victor - ВКБп (@Victor23437454) April 25, 2022

Напомним, Алексей Арестович также сказал, что ждет россиян, которые решили наступать на Кривой Рог.

Также Politeka.net писала, что враг несет большие потери на Херсонщине.

Кроме того Politeka.net сообщала, что у России есть три сценария относительно захвата территорий Украины.