Такое мнение в эфире Фейгин Live высказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.
«В России неизвестно что происходит. В Уссурийске военная база горит, военкоматы горят, военные ВУЗы горят, какие-то склады, дома губернаторов. У меня ощущение, что в России началась партизанская война. Особенно это касается военкоматов — народ не хочет туда (в Украину – ред.) и препятствует», — заявил Арестович.
Напомним, с начала широкомасштабного вторжения в Украину в нескольких регионах рф начали гореть военкоматы. СМИ сообщают о как минимум пяти подобных случаях. Задержанные сообщают, что таким образом пытаются сорвать призывную кампанию.
Так, военкоматы загорелись в Воронеже, Свердловской и Ивановской областях. Во всех случаях местные жители бросали в окна учреждений бутылки с зажигательной смесью.
1 апреля стало известно о масштабном пожаре на нефтебазе в Белгороде, а 25 апреля подобная участь настигла нефтебазу в Брянске.
Арестович рассказал, когда Украина будет иметь явное преимущество над рашистами: "Не смогут наступать"
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Вскоре появилась информация о пожаре на авиабазе оккупантов в Уссурийске.
Напомним, Алексей Арестович также сказал, что ждет россиян, которые решили наступать на Кривой Рог.
Также Politeka.net писала, что враг несет большие потери на Херсонщине.
Кроме того Politeka.net сообщала, что у России есть три сценария относительно захвата территорий Украины.