Сумма, которую получат украинцы в рамках компенсации, должно хватить либо на ремонт, либо на приобретение нового жилья.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7198, который предусматривает механизм компенсации стоимости недвижимости, что было разрушено оккупантами. Об этом пишет UBR.

Как оформить компенсацию:

Деньги смогут получать как те украинцы, чье жилье пострадало или разрушено, так и те, кто потеряли недостроенные дома. Приоритетное право на получение денег получат украинцы с инвалидностью, ветераны войны, семьи погибших защитников, а также многодетные семьи.

Сумма, которую получат украинцы в рамках компенсации, должно хватить либо на ремонт, либо на приобретение нового жилья. При этом деньги, вероятно, планируют получить за счет ареста российских резервов по всему миру.

Напомним, о репарациях для Украины: как мировое сообщество может заставить россию заплатить за свою агрессию.

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