Такое мнение в своей колонке, опубликованной на сайте «НВ», высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.
Говоря о битве за Донбасс, Жданов отметил, что по классике планирования и организации ведения боевых действий наступательная операция рассчитана в пределах 10-14 суток.
«Далее следует вводить второй эшелон, которого у России на сегодняшний день нет. Поэтому с даты начала наступательных действий (не массированного наступления, они так и не смогли его организовать) отсчитайте 14 дней — это и будет конечная дата, когда Россия сможет проводить активные наступательные действия. После этого нужно будет делать паузу и перегруппировать войска», - сообщил Жданов.
Угроза из Приднестровья: какую цель преследуют оккупанты
У рф нет второго эшелона: сколько может продлиться наступление на Донбасс, названы сроки
Трагедия в Одессе, оборвалась жизнь беременной девушки и ее мужа: "Вы были прекрасной семьей..."
Пострадают 10 тысяч мирных: оккупанты планируют взрыв дамбы водохранилища на Донбассе
«Скоро советских времен начнут танки таскать»: очевидцы засняли колонну техники с символом «О»
Украинским войскам также будет необходимо перегруппировать войска, чтобы перейти к контрнаступлениям.
Напомним, Николаев готовится к вторжению и осаде.
Также Politeka.net писала, что в Попасной на Луганщине творится ад, люди заблокированы в подвалах.
Кроме того Politeka.net сообщала, что Алексей Арестович пояснил, что ждет оккупантов, решивших наступать на Кривой Рог.