На Херсонщине оккупанты снова бросают исправную и ценную технику и скрываются с места боевых действий. Об этом информирует Центр стратегических коммуникаций ВСУ на странице в Фейсбук.
В Херсонской области российские оккупанты покинули укомплектованный, исправный десантный бронетранспортер БТР-Д и скрылись.
«Хорошее решение, потому что домой пешком скорее, чем в рефрижераторе и в пакете. Верьте в Вооруженные Силы Украины! Слава Украине!» - сообщают в сети.
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Мы писали, российские солдаты испытывают большие проблемы с медициной в ходе начатой ими войны против Украины. Оккупанты придерживаются мнения: "если кого-то ранят – значит, вероятнее всего, он не выживет и будет мертв ".
Как оказалось, солдаты путинской армии не проходи медицинскую подготовку и даже не способны оказать себе или товарищу первую медпомочь.
Напомним, в британской разведке сообщили об очередном городе, который захватили оккупанты.
Как сообщала Politeka, Арестович ответил, что ждет россиян, решивших наступать на Кривой Рог.
Также Politeka писала, в Генштабе рассказали о новых успехах ВСУ.