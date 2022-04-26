На Херсонщине оккупанты снова бросают исправную и ценную технику и скрываются с места боевых действий. Об этом информирует Центр стратегических коммуникаций ВСУ на странице в Фейсбук.

В Херсонской области российские оккупанты покинули укомплектованный, исправный десантный бронетранспортер БТР-Д и скрылись.

«Хорошее решение, потому что домой пешком скорее, чем в рефрижераторе и в пакете. Верьте в Вооруженные Силы Украины! Слава Украине!» - сообщают в сети.

Мы писали, российские солдаты испытывают большие проблемы с медициной в ходе начатой ими войны против Украины. Оккупанты придерживаются мнения: "если кого-то ранят – значит, вероятнее всего, он не выживет и будет мертв ".

Как оказалось, солдаты путинской армии не проходи медицинскую подготовку и даже не способны оказать себе или товарищу первую медпомочь.

Напомним, в британской разведке сообщили об очередном городе, который захватили оккупанты.

Как сообщала Politeka, Арестович ответил, что ждет россиян, решивших наступать на Кривой Рог.

Также Politeka писала, в Генштабе рассказали о новых успехах ВСУ.