Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи прокомментировал грядущую битву за Донбасс между украинскими и российскими войсками. Об этом сообщает Sky News.
Министр уверен, что Донецкая и Луганская области будут для оккупантов "чрезвычайно трудным орешком". По его словам, у ВСУ есть шансы победить агрессора и выпроводить его с востока страны.
Военный отметил, что силы противников на Донбассе "намного более сбалансированы", чем это было под Киевом, ведь украинские защитники уже имеют здесь установленные оборонительные позиции.
Хиппи также ответил на заявление министра иностранных дел рф Сергея Лаврова об угрозе третьей мировой войны.
Арестович рассказал, когда Украина будет иметь явное преимущество над рашистами: "Не смогут наступать"
«9 мая это все не кончится»: оккупанты боятся наступать на Харьков, новый аудиоперехват
Угроза из Приднестровья: какую цель преследуют оккупанты
У рф нет второго эшелона: сколько может продлиться наступление на Донбасс, названы сроки
Николаев готовится к вторжению и осаде: россия перебрасывает оружие и ресурсы для нападения
"Лавров мог бы поразмышлять, что причина, по которой сейчас идет война в Украине, заключается в том, что россия перешагнула границы суверенной страны и начала вторгаться на ее территорию. Весь этот шум из Москвы о том, что их нападение на Украину каким-то образом является ответом на агрессию НАТО, – полная чепуха", – подчеркнул он.
Напомним, в британской разведке сообщили об очередном городе, который захватили оккупанты.
Как сообщала Politeka, Арестович ответил, что ждет россиян, решивших наступать на Кривой Рог.
Также Politeka писала, в Генштабе рассказали о новых успехах ВСУ.