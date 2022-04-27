С главой военной администрации Виталием Кимом у нас сложились с самого начала нормальные отношения. Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич в интервью Украинской Правде.

За последние 7 лет Виталий Ким стал первым главой облгосадминистрации, понимающим проблемы Николаевской области и города.

«Поэтому у нас с ним сложились нормальные отношения, мы с ним общаемся, и все проблемы решаются очень быстро. С Офисом президента я общаюсь из-за него» - рассказывает мэр.

Он подмечает, что многие горожане считают его пессимистом, он строго относится ко многим вещам. Виталий Ким же более позитивно настроен, говорит людям: возвращайтесь в Николаев.

«Возвращайтесь в Николаев, чтобы вас здесь убили? Зачем? То есть он постоянно накручивает людей положительно. Люди говорят, нужно посмотреть Кима, посмотреть Сенкевича – и правда где-нибудь посередине. Поэтому я думаю, что в этом случае, в случае медийности, мы друг друга дополняем», - делает вывод Сенкевич.

Также полномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала помочь с эвакуацией 58 детей-сирот и детей лишенных родительской опеки из Херсонской области.

По словам Денисовой, 58 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки больше месяца скрываются в подвале местной церкви в Херсоне.

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