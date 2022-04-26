Видео с дрона фиксирует, как подбитый танк горит изнутри, дым идет даже через ствол пушки.

Украинские воины подбили российский танк Т-72 из противотанкового ракетного комплекса NLAW. Через несколько секунд в пораженном танке сдетонировал боекомплект – и бронетехнику просто разорвало. Экипаж танка ждала та же участь - их разорвало на части. Яркое видео показали в 128 отдельной горно-штурмовой бригаде.

Уничтожение бойцами 128 ОГШБр из противотанкового ракетного комплекса NLAW вражеского танка Т-72 назвали в бригаде "наглядной демонстрацией эффективности заграничной помощи бойцам ВСУ".

"Танк поражен из противотанкового ракетного комплекса NLAW производства Великобритании и Швеции. Ракета кумулятивного действия пробила броню Т-72 сверху и уничтожила цель, экипаж погиб мгновенно", - добавили воины в подписи.

Видео с дрона фиксирует, как подбитый танк горит изнутри, дым идет даже через ствол пушки. А за несколько секунд сдетонировал боекомплект – танк взорвался, его башню оторвало и отбросило на несколько метров.

"Феерическое ночное видео взрыва российского танка, который горит в лесопосадке, эффектнее за любую компьютерную графику голливудских блокбастеров", - отметили в подписи.

Видео показывает реальную впечатляющую силу противотанковой ракеты NLAW, которая вместе с американскими Javelin и украинской Стугной стала настоящим ужасом для экипажей и десантов российской бронированной техники.

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