Ожесточенное сражение за Мариуполь продолжается по ряду причин. Об этом рассказал основатель и первый командир полка "Азов" Андрей Белецкий в интервью
«Почему Мариуполь важен? Здесь есть три направления: геостратегическое, военно-практическое и морально-идеологическое. Первое состоит в том, что Мариуполь был сердцем украинского Донбасса. Это город, который развивался, который жил на порядок лучше Донецка. Они хотели похоронить символ нормальной жизни» - рассказывает Билецкий.
Второй пункт важности захвата Мариуполя для оккупантов состоял в военной компании – они «вонзились» в нее с 14 тысячами человек, и даже если сейчас количество личного состава сократилось до 7-8 тысяч, это те силы, которых россиянам не хватает, чтобы начать битву за Донбасс.
Третий пункт зависел от плана оккупантов в самом начале вторжения – захвате города ради получения выгоды. Без морского порта Мариуполя, его заводов так называемые Л/ДНР не могли нормально экономически функционировать.
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«Это была прерванная индустриальная цепочка. Ибо и Донецк, и Луганск во многом работали на Мариуполь. И второе – им нужна была логистика, а логистика – это южная трасса, которая проходила через Мариуполь. Россияне с 14 года мечтают о сухопутном коридоре в Крым» - подмечает первый командир полка "Азов".
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