На деблокаду Мариуполя нужны минимум две механизированные бригады ВСУ. Об этом рассказал основатель и первый командир полка "Азов" Андрей Белецкий в интервью lb.ua.

На деблокаду Мариуполя нужны минимум две механизированные бригады ВСУ. Они должны иметь вооружение хотя бы на уровне БТРов, БМП, 1-2 танка, артиллерия»

«С другой стороны, битва за Донбасс не начинается из-за того, что россияне не могут ее начать до тех пор, пока не примут Мариуполь или оттягивают, как минимум. Возможно, они и примут решение начинать без этого, если поймут, что Мариуполь – это еще недели и месяцы» - говорит Белицкий.

Он добавляет, что именно неприступность Мариуполя оттягивает для Украины битву за Донбасс. Президент Зеленский ранее сказал, что деблокировать Мариуполь важно именно военным путем, но для этого необходима поддержка и оружие от наших западных партнеров.

«Генеральному штабу объективно виднее в этой ситуации – есть ли у него резервы для того, чтобы выделить две такие бригады и одновременно быть уверенными в том, что они смогут отразить эти клещи наступлений с юга и севера» - говорит первый командир «Азова».

Отмечается, что две бригады – это девять тысяч человек, и на данный момент ключевой становится техника, не люди. Сейчас пехотой не воюют.

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