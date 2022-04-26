Министр обороны Ллойд Остин объявил, что США и их европейские союзники сформировали контактную группу, которая будет собираться ежемесячно для обсуждения стратегии Украины по победе над Россией.

Остин сделал это заявление в своем выступлении на авиабазе Рамштайн в Германии:

"Мы должны двигаться со скоростью войны. Мы здесь, чтобы помочь Украине победить в борьбе с несправедливым вторжением России и укрепить обороноспособность Украины перед вызовами завтрашнего дня. Украина явно верит, что может победить. Как и все здесь".

Остин сказал, что решение Германии отправить 50 зенитных комплексов Cheetah в Украину является "внушительным"

Также Остин ожидает, что Украина в конечном итоге подаст заявку на членство в НАТО.

BREAKING: Defense Secretary Lloyd Austin says Ukraine could apply to join NATO in the future.



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