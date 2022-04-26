Глава Офиса президента сообщил, о чем шла речь на встрече министров обороны 40 стран-союзниц Украины.

Во вторник, 26 апреля состоялась встреча 40 стран-союзниц на немецкой военно-воздушной базе Рамштайн, где обсуждался вопрос усиления оборонных возможностей Киева против Москвы. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Советник главы ОП в частности обратил внимание, что на этой встрече министр обороны США Ллойд Остин заявил, что он перевернет небо и землю, но предоставит оружие Украине.

«Оружие Украине означает освобождение Украины от российских захватчиков военным путем», - подчеркнул Арестович.

Отметим, генерал сухопутных войск США Марк Милли, возглавляющий Объединенное командование штабов, на сегодняшней встрече подчеркнул, что Украине нужна большая военная помощь и немедленно, чтобы остановить потенциальную бойню, которую Россия несет на восток страны. По его словам, ближайшие недели будут «критическими».

"Время не на стороне Украины. Исход этой битвы зависит от людей в этой комнате. Украинцы будут драться. Мы должны позаботиться, чтобы у них было все необходимое для этого", - заявил генерал Милли.

Напомним, Арестович обратился к руководству рф: «ускорит ваше поражение»

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