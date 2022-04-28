Украинские защитники ежедневно дают отпор российским оккупантам по всем направлениям.

Украинские защитники продолжают бороться с российскими оккупантами, которые вероломно вторглись в нашу страну. В Telegram-канале "Это Запорожье" показали еще одно видео уничтожения захватчиков из рф и их военной техники.

Уточняется, что на этот раз ВСУ хорошо отработали в Запорожской области. Атаковать путинскую армию удалось 110-ой отдельной бригаде территориальной обороны.

"110я бригада отправила на концерт кобзона целую кучу оккупантов на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.

Защитники Украины уничтожили сразу десятки россиян. На кадрах показано четыре российских танка, охваченных огнем. В каждом их них могло находится как минимум пять оккупантов.

Напомним, ВСУ поквитались с российскими захватчиками, фото.

Как сообщала Politeka, украинские защитники устроили захватчикам "сплошной ад", фото.

Также Politeka писала, украинские защитники продолжают давать достойный отпор российским оккупантам.