Украинские защитники продолжают бороться с российскими оккупантами, которые вероломно вторглись в нашу страну. В Telegram-канале "Это Запорожье" показали еще одно видео уничтожения захватчиков из рф и их военной техники.
Уточняется, что на этот раз ВСУ хорошо отработали в Запорожской области. Атаковать путинскую армию удалось 110-ой отдельной бригаде территориальной обороны.
"110я бригада отправила на концерт кобзона целую кучу оккупантов на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.
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Защитники Украины уничтожили сразу десятки россиян. На кадрах показано четыре российских танка, охваченных огнем. В каждом их них могло находится как минимум пять оккупантов.
Напомним, ВСУ поквитались с российскими захватчиками, фото.
Как сообщала Politeka, украинские защитники устроили захватчикам "сплошной ад", фото.
Также Politeka писала, украинские защитники продолжают давать достойный отпор российским оккупантам.