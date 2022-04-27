Таковы данные британской разведки, опубликованные на странице Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Согласно данным разведки, России не удалось эффективно уничтожить украинские ВВС или подавить украинскую систему ПВО, поэтому Украина сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства.

война, вертолет РФ

Также сообщается, что в настоящий момент авиация рф в основном сосредоточена на юге и востоке Украины, оказывая поддержку российским сухопутным войскам. Россияне имеют очень ограниченный доступ с воздуха к северу и западу Украины, ограничивая наступательные действия глубокими ударами дистанционным вооружением.

В то же время рф продолжает наносить удары по украинским военным объектам и логистической инфраструктуре по всей стране. При этом большинство авиаударов РФ по Мариуполю, вероятно, наносится с использованием неуправляемых свободнопадающих бомб.

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«Это оружие снижает способность РФ эффективно различать, когда наносятся удары, что увеличивает риск жертв среди гражданского населения», – констатируют в разведке.

Взрыв, обстрел, война, Мариуполь

Напомним, ранее сообщалось, что для нанесения ракетных ударов по Украине россия использует подводные лодки.

Как сообщил полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов, бороться с подлодками непосредственно в районе пуска ракет – возможностей нет.

«Они совершают пуск с глубины 50 метров, но после каждого залпа эти подлодки заходят в порт, чтобы загрузить новый комплект ракет, и там длительное время находятся в надводном положении. Думаю, если у нас будет возможность, мы воспользуемся таким фактором и сможем применить наше ракетное вооружение для уничтожения этих лодок», - заверил Жданов.

Также сообщалось, что оккупанты накрыли артиллерийским огнем Днепропетрвоскую область.