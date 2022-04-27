Украина сохраняет контроль над большей частью своего неба, при этом большинство ударов россиян по Мариуполю, вероятно, наносится с использованием свободнопадающих бомб.

Таковы данные британской разведки, опубликованные на странице Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Согласно данным разведки, России не удалось эффективно уничтожить украинские ВВС или подавить украинскую систему ПВО, поэтому Украина сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства.

Также сообщается, что в настоящий момент авиация рф в основном сосредоточена на юге и востоке Украины, оказывая поддержку российским сухопутным войскам. Россияне имеют очень ограниченный доступ с воздуха к северу и западу Украины, ограничивая наступательные действия глубокими ударами дистанционным вооружением.

В то же время рф продолжает наносить удары по украинским военным объектам и логистической инфраструктуре по всей стране. При этом большинство авиаударов РФ по Мариуполю, вероятно, наносится с использованием неуправляемых свободнопадающих бомб.

«Это оружие снижает способность РФ эффективно различать, когда наносятся удары, что увеличивает риск жертв среди гражданского населения», – констатируют в разведке.

Напомним, ранее сообщалось, что для нанесения ракетных ударов по Украине россия использует подводные лодки.

Как сообщил полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов, бороться с подлодками непосредственно в районе пуска ракет – возможностей нет.

«Они совершают пуск с глубины 50 метров, но после каждого залпа эти подлодки заходят в порт, чтобы загрузить новый комплект ракет, и там длительное время находятся в надводном положении. Думаю, если у нас будет возможность, мы воспользуемся таким фактором и сможем применить наше ракетное вооружение для уничтожения этих лодок», - заверил Жданов.

Также сообщалось, что оккупанты накрыли артиллерийским огнем Днепропетрвоскую область.