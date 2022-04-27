Таковы данные британской разведки, опубликованные на странице Министерства обороны Великобритании в Twitter.
Согласно данным разведки, России не удалось эффективно уничтожить украинские ВВС или подавить украинскую систему ПВО, поэтому Украина сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства.
Также сообщается, что в настоящий момент авиация рф в основном сосредоточена на юге и востоке Украины, оказывая поддержку российским сухопутным войскам. Россияне имеют очень ограниченный доступ с воздуха к северу и западу Украины, ограничивая наступательные действия глубокими ударами дистанционным вооружением.
В то же время рф продолжает наносить удары по украинским военным объектам и логистической инфраструктуре по всей стране. При этом большинство авиаударов РФ по Мариуполю, вероятно, наносится с использованием неуправляемых свободнопадающих бомб.
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«Это оружие снижает способность РФ эффективно различать, когда наносятся удары, что увеличивает риск жертв среди гражданского населения», – констатируют в разведке.
Напомним, ранее сообщалось, что для нанесения ракетных ударов по Украине россия использует подводные лодки.
Как сообщил полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов, бороться с подлодками непосредственно в районе пуска ракет – возможностей нет.
«Они совершают пуск с глубины 50 метров, но после каждого залпа эти подлодки заходят в порт, чтобы загрузить новый комплект ракет, и там длительное время находятся в надводном положении. Думаю, если у нас будет возможность, мы воспользуемся таким фактором и сможем применить наше ракетное вооружение для уничтожения этих лодок», - заверил Жданов.
Также сообщалось, что оккупанты накрыли артиллерийским огнем Днепропетрвоскую область.