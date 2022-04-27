Если российским войскам удастся сохранить силы после наступления на Донбассе, вскоре они могут пойти на новую фазу боевых действий.

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире "Радио НВ" заявил народный депутат, представитель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

По его словам, в новую атаку оккупанты могут пойти уже в июне-июле. Также Рахманин предупредил, что удары по объектам инфраструктуры продолжатся.

«Они будут пробивать то, что позволяет жить государству и что позволяет функционировать ВСУ», - заявил нардеп, добавив, что оккупанты вычисляют, где именно и по каким железнодорожным путям будет двигаться техника и вооружение.

«Где она возможно будет храниться и будут пытаться выбивать», - пояснил Рахманин.

Говоря о попытках врага выйти на административные границы Донецкой и Луганской областях, нардеп спрогнозировал, что бои за эти территории будут продолжаться в течение мая.

«После этого они планируют активизироваться на юге - выйти на границу Херсонской области, провозгласить так называемую "ХНР". У них это пока не очень получается, потому что местное население относится к этой идее более агрессивно и менее лояльно, чем они надеялись", - сообщил представитель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Напомним, советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что война с россией может продолжаться до Нового года.

Также Politeka.net писала, что у рф есть три сценария: какие регионы Украины хочет захватить агрессор.

Кроме того Politeka.net сообщала, что Михаил Подоляк заявил о "плохих новостях для рф" после встречи министров обороны 40 стран.