Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире "Радио НВ" заявил народный депутат, представитель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.
По его словам, в новую атаку оккупанты могут пойти уже в июне-июле. Также Рахманин предупредил, что удары по объектам инфраструктуры продолжатся.
«Они будут пробивать то, что позволяет жить государству и что позволяет функционировать ВСУ», - заявил нардеп, добавив, что оккупанты вычисляют, где именно и по каким железнодорожным путям будет двигаться техника и вооружение.
«Где она возможно будет храниться и будут пытаться выбивать», - пояснил Рахманин.
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Говоря о попытках врага выйти на административные границы Донецкой и Луганской областях, нардеп спрогнозировал, что бои за эти территории будут продолжаться в течение мая.
«После этого они планируют активизироваться на юге - выйти на границу Херсонской области, провозгласить так называемую "ХНР". У них это пока не очень получается, потому что местное население относится к этой идее более агрессивно и менее лояльно, чем они надеялись", - сообщил представитель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
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