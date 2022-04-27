В рф серьезно занижают потери своих захватчиков, чтобы избежать паники.

Военное руководство России в разы занижает потери оккупантов на войне в Украине. Об этом стало известно после перехвата СБУ разговоров оккупанта со своим товарищем.

«Пацанов дох*я поебашило наших, пиз*ец дох*я… Официально это одно, а я тебя скажу: 25 900 погибших. Это, бля*ь, за 2 месяца…» - рассказывает он своему другу.

Он также заявил, что гибнут с их стороны не только обычные солдаты, но еще и высокопоставленное руководство.

«Командующему бригады прилетело (генеральская должность – прим.). Кишки ему собрали обратно в живот, на вертушке отправили… Увезли в россию, а там сердце уже не выдержало…» - добавляет оккупант.

Мы писали, во временно оккупированном Херсоне утром 27 апреля жители вышли на мирный митинг против проведения в городе псевдореферендума. В ответ оккупанты применили против людей слезоточивый газ и забросали граждан светошумовыми гранатами.

Как сообщила директор центра экстренной медицинской помощи Инесса Чамлай, во время разгона митинга двое людей получили травмы и им понадобилась медицинская помощь.

Напомним, Михаил Подоляк сообщил, что у него плохие новости для россии после эпохальной встречи министров обороны 40 стран мира.

Также Politeka.net писала, что война может продлиться до Нового года - такое мнение высказал Алексей Арестович.

Кроме того Politeka.net сообщала, что оккупанты в личных разговорах жалуются на потери российской армии.