Об этом в своем телеграм-канале заявил народный депутат Алексей Гончаренко, пишет Politeka.net.

«Друзья, хочу поблагодарить Филиппа Киркорова за помощь ВСУ и СБУ.Как мне стало известно, он перевел около 500 тысяч долларов на покупку броников и оружия для наших ребят. Понятно, что Филипп об этом говорить не может, но это действительно мужественный и верный поступок! Спасибо, Филипп. Слава Украине!», - заявил Гончаренко.

Добавим, ранее свою позицию относительно войны рф против Украины высказал известный российский юморист и нынешний супруг Пугачевой – Максим Галкин.

«…Зверства в Буче – это не мы, Малазийский боинг – это не мы, Мариуполь сравняли с землей – это не мы, в Одессу летит ракета – это мы, но не совсем мы. Всё не мы… А мы что там делаем?», - высказался Галкин после того, как российская ракета попала в жилой дом в Одессе и убила 8 человек, в том числе трехмесячную девочку.

Напомним, позже стало известно, что среди жертв также оказались молодые супруги Мила и Богдан. Влюбленные только недавно узнали, что у них будет ребенок.

Кроме того Politeka.net писала, что встреча Зеленского и Путина якобы может состояться уже в ближайшие дни - такое заявление сделали в Минобороны Турции.