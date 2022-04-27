Боец Нацгвардии Украины Евгений с позывным "Энловщик" одним из первых защитников опробовал шведско-британскую переносную противотанковую ракету малой дальности NLAW. Из нее он подбил российский танк Т-72, когда на Киевщине продолжались бои.
Его воспоминаниями поделились с украинцами на Facebook-странице НГУ.
29-летний защитник родом из Харькова, срочную службу проходил в одной из воинских частей Нацгвардии, а после увольнения в запас уехал работать в Польшу. В день полномасштабного вторжения рф в Украину, 24 февраля, он еще был за границей, но узнав о войне, вернулся защищать Родину.
Он был в группе быстрого реагирования, которая выполняла задания по зачистке населенных пунктов и уничтожению тяжелой техники врага на Киевщине. Как самому подготовленному бойцу ему поручили NLAW.
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Из этого зарубежного оружия он стрелял одним из первых. Хотя до этого, признался боец, был обычным стрелком. Когда же его группе передали несколько штук NLAW, командир сказал: "Держи, будешь теперь "Энловником". Так защитник и получил свой позывной".
"Хотя это было впервые, но я ни на минуту не боялся сделать выстрел, ведь понимал, что каждая подбитая вражеская техника – шаг к победе! Скажу откровенно, такое вооружение нам очень помогает в боях", – добавил нацгвардеец.
Российский танк с помощью этой ракеты он подбил в конце марта на Киевском направлении, где шли ожесточенные бои: "я произвел выстрел по последней двигавшейся машине. Почему по последней? Чтобы после поражения цели не открыли огонь по нам. Главное, что мы сделали свою работу и отомстили за наших побратимов и Украину", – объяснил Евгений.
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