Евгений был в группе быстрого реагирования, которая выполняла задания по зачистке населенных пунктов и уничтожению тяжелой техники врага на Киевщине.

Боец Нацгвардии Украины Евгений с позывным "Энловщик" одним из первых защитников опробовал шведско-британскую переносную противотанковую ракету малой дальности NLAW. Из нее он подбил российский танк Т-72, когда на Киевщине продолжались бои.

Его воспоминаниями поделились с украинцами на Facebook-странице НГУ.

29-летний защитник родом из Харькова, срочную службу проходил в одной из воинских частей Нацгвардии, а после увольнения в запас уехал работать в Польшу. В день полномасштабного вторжения рф в Украину, 24 февраля, он еще был за границей, но узнав о войне, вернулся защищать Родину.

Он был в группе быстрого реагирования, которая выполняла задания по зачистке населенных пунктов и уничтожению тяжелой техники врага на Киевщине. Как самому подготовленному бойцу ему поручили NLAW.

Из этого зарубежного оружия он стрелял одним из первых. Хотя до этого, признался боец, был обычным стрелком. Когда же его группе передали несколько штук NLAW, командир сказал: "Держи, будешь теперь "Энловником". Так защитник и получил свой позывной".

"Хотя это было впервые, но я ни на минуту не боялся сделать выстрел, ведь понимал, что каждая подбитая вражеская техника – шаг к победе! Скажу откровенно, такое вооружение нам очень помогает в боях", – добавил нацгвардеец.



Российский танк с помощью этой ракеты он подбил в конце марта на Киевском направлении, где шли ожесточенные бои: "я произвел выстрел по последней двигавшейся машине. Почему по последней? Чтобы после поражения цели не открыли огонь по нам. Главное, что мы сделали свою работу и отомстили за наших побратимов и Украину", – объяснил Евгений.

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