Украинские военные силы способны решить вопрос с Приднестровьем буквально по щелчку пальцев.

Такое мнение в эфире Фейгин Live высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Так, отвечая на вопрос относительно «захвата» столицы непризнанного Приднестровья – Тирасполя, Арестович заявил: «Мы справимся,...если понадобится» и сделал характерные щелчки пальцами.

При этом Арестович напомнил, что это территория суверенной Молдовы.

«Мы не можем позволить себе даже заявлений подобного рода. Только после обращения молдавской стороны», - пояснил он.

Комментируя обострение ситуации вокруг Приднестровья, Арестович подчеркнул, что Молдова может оказаться в сложном положении.

"У Молдовы могут быть очень крупные неприятности. И лучшее, что может сделать в этом случае Молдова, как мне кажется, это обратиться за помощью к Украине и Румынии", - высказался советник главы ОП.

Отметим, что Эскалация в Приднестровье совпала с заявлением замкомандующего войсками Центрального военного округа генерала Рустама Миннекаева. 22 апреля он объявил, что Россия вступила во "вторую фазу спецоперации", цель которой - не только установление полного контроля над Донбассом, но и захват всего юга Украины.

"Контроль над югом Украины - это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", - заявил российский генерал.

Напомним также, что 19 апреля президент Молдовы Майя Санду подписала закон, запрещающий использование георгиевской ленточки "в контексте военной агрессии" России против Украины, а также демонстрацию символов "Z" и "V". Нарушения закона наказываются крупными штрафами.

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