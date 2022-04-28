Российский президент владимир путин отказался слушать своих генералов, рекомендовавших остановить наступление на территорию Украину и теперь его ждет неприятная реальность.

Об этом в интервью с телеведущей Наташей Влащенко на Youtube-канале Украина 24 заявиил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

"Была информация о попытке нескольких генералов из Генерального штаба России предоставить Путину аналитический отчет, рекомендующий отказаться от второй волны наступления потому, что они фактически здесь теряют всю боеспособную часть армии и к этому все идет", - заявил Жданов, добавив, что Путин приказал продолжать наступление.

Комментируя эскалацию вокруг Приднестровья, военный эксперт отметил, что это часть того же масштабного проекта «Новороссия».

«План именно в этом и заключался: юго-восток Украины, отделение Украины от морского побережья. Поэтому здесь ничего нового. Думаю, что замысел не только Донецкая, Луганская области, а замысел идет дальше – Днепр, и город, и река, и тогда возможен поворот на север в направлении Киева. Там, кстати, самое короткое расстояние", - пояснил Жданов.

При этом полковник запаса ВСУ отметил, что реальность может стать неприятным сюрпризом для Путина, ведь операция на востоке Украины идет уже не первый день и сил и возможностей у оккупантов осталось максимум на 10 дней.

«Наступательная операция – это две недели максимум согласно всем канонам, потому что больше накопить материальных запасов, боеприпасов, топлива, и особенно личного состава (потому, что нужно постоянно восполнять потери, это наступление), больше военная наука не предполагает», - пояснил Жданов.

Военный эксперт уверен, что пройдет еще семь-десять дней и «они выдохнутся».

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