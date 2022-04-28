Всего в Мариуполе хранилось семь оригинальных шедевров.

Оккупанты уже вывезли из Музея краеведения и Художественного музея в Мариуполе все ценные экспонаты. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Как стало известно, незаконно были вывезены оригиналы трех картин Архипа Куинджи, оригинал одной из картин Ивана Айвазовского и три уникальных иконы. Подтвердить эти данные из других источников пока невозможно.

Андрющенко добавил, всего в Мариуполе хранилось семь оригинальных шедевров. Окупанты вывезли из музеев:

оригиналы 3 картин Архипа Куинджи: "Красный закат", "Осень", "Эльбрус";

оригинал картины Айвазовского "У берегов Кавказа";

2 оригинала картин Н.Н. Дубовского: "Море" и "Ночь на Балтийском море";

оригинал Калмыкова "Куинджи";

бюст Куинджи скульптора Беклемишева;

три уникальные иконы: "Иисус Христос Вседержатель", "Богоматерь с младенцем", "Иоанн Креститель".

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