Оккупанты уже вывезли из Музея краеведения и Художественного музея в Мариуполе все ценные экспонаты. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Азовсталь, Мариуполь

Как стало известно, незаконно были вывезены оригиналы трех картин Архипа Куинджи, оригинал одной из картин Ивана Айвазовского и три уникальных иконы. Подтвердить эти данные из других источников пока невозможно.

Андрющенко добавил, всего в Мариуполе хранилось семь оригинальных шедевров. Окупанты вывезли из музеев:

  • оригиналы 3 картин Архипа Куинджи: "Красный закат", "Осень", "Эльбрус";
  • оригинал картины Айвазовского "У берегов Кавказа";
  • 2 оригинала картин Н.Н. Дубовского: "Море" и "Ночь на Балтийском море";
  • оригинал Калмыкова "Куинджи";
  • бюст Куинджи скульптора Беклемишева;
  • три уникальные иконы: "Иисус Христос Вседержатель", "Богоматерь с младенцем", "Иоанн Креститель".

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