Оккупанты уже вывезли из Музея краеведения и Художественного музея в Мариуполе все ценные экспонаты. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Как стало известно, незаконно были вывезены оригиналы трех картин Архипа Куинджи, оригинал одной из картин Ивана Айвазовского и три уникальных иконы. Подтвердить эти данные из других источников пока невозможно.
Андрющенко добавил, всего в Мариуполе хранилось семь оригинальных шедевров. Окупанты вывезли из музеев:
- оригиналы 3 картин Архипа Куинджи: "Красный закат", "Осень", "Эльбрус";
- оригинал картины Айвазовского "У берегов Кавказа";
- 2 оригинала картин Н.Н. Дубовского: "Море" и "Ночь на Балтийском море";
- оригинал Калмыкова "Куинджи";
- бюст Куинджи скульптора Беклемишева;
- три уникальные иконы: "Иисус Христос Вседержатель", "Богоматерь с младенцем", "Иоанн Креститель".
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