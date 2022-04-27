Военные 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины вручили подарок двум маленьким братьям, отдавшим свои сбережения на нужды украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба 10-й бригады и публикует фото.
Военные решили отблагодарить детей за их патриотическую позицию, а их родителей – за правильное воспитание и подарили мальчикам гироскутер. Дети о нем давно мечтали и собирали деньги. Но, когда российские оккупанты ворвались в Украину, мальчики отдали все сбережения на нужды армии.
Старший брат пожертвовал 2000 грн, а младший – 1000 грн. Они собирали эти деньги на общую мечту – гироскутер, но решили отложить эту идею на потом.
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"Зовут двух братьев Владислав и Александр и они настоящие патриоты Украины. Хочется поблагодарить их и отдельно их родителей за такое воспитание. Совместно с фондом командования бригады приняло решение осуществить мечту мальчиков и подарить им то, чего они так хотели. Пусть знают, что добро всегда возвращается", – сообщили в пресс-службе 10-й бригады.
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