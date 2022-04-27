На одном из самых горячих направлений урон оккупантам наносят львовские артиллеристы из 80 отдельной десантно-штурмовой бригады. Воины показали несколько фото со своей успешной работой по защите Украины и охотой на российских оккупантов.

Точность расчетов и высокий профессионализм львовских артиллеристов-десантников – наносит противнику значительные потери и деморализует уцелевший личный состав.

Бойцы десантно-штурмовой бригады уверяют, что продолжат ликвидировать оккупантов, пока не освободят Украину от последнего захватчика. Потому что украинское войско имеет самую мощную мотивацию для борьбы: украинские военные защищают свою страну и свой народ.

"Мы воюем за родную Украину! И наши самоходные артиллерийские установки будут уничтожать этих проклятых оккупантов, пока мы окончательно не очистим от этого мусора нашу Родину", – рассказал командир артиллерийского подразделения.

Напомним, бойцы сделали подарок маленьким братьям, которые пожертвовали деньги ВСУ.

Как сообщала Politeka, украинские защитники устроили захватчикам "сплошной ад", фото.

Также Politeka писала, украинские защитники продолжают давать достойный отпор российским оккупантам.